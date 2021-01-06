Sport.es: "Барселона" доверяет Гризманну и не планирует продавать
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн не будет продан в ближайшее зимнее трансферное окно.
В игре француза нуждается лично главный тренер Рональд Куман. Специалист продолжает доверять 29-летнему игроку, хотя и не включал его в последних матчах в стартовый состав.
В клубе уверены, что нападающий сможет принести своей игрой очки во второй части сезона.
Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в 2019 году за 120 миллионов евро.
В текущем сезоне во всех турнирах, футболист выходил в составе каталонцев в 20 матчах и смог забить 5 голов.
Читать также: "Барселона" планирует предложить контракт двоюродному брату Нани | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"
-
"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро
-
В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
-
Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини
-
Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 января
-
Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках
-
"Интер" может вернуть из Китая Эдера
-
Sport.es: "Барселона" доверяет Гризманну и не планирует продавать
-
"Тоттенхэм" победил "Брентфорд" и вышел в Финал Кубка Лиги
-
"Бавария" намерена продлить контракт с 17-летним Мусиалой до 2025 года
-
Озил ведет переговоры с клубом из МЛС
-
"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"
-
СМИ: у тренера "Ромы" Фонсеки коронавирус
-
Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖ
-
СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса
-
"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро
-
"Севилья" и "Вильярреал" синхронно прошли в 1/16 Кубка Испании
-
Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе
-
"Атлетико" заинтересован в нападающем "Реал Сосьедад" Виллиане Жозе
-
Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины
-
1
Клопп не будет наказан за критику судейства
-
В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
-
Почеттино назвал имя капитана ПСЖ
-
"Сельта" вылетела из Кубка Испании от команды 3 дивизиона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14