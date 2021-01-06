Sport.es: "Барселона" доверяет Гризманну и не планирует продавать

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн не будет продан в ближайшее зимнее трансферное окно.

В игре француза нуждается лично главный тренер Рональд Куман. Специалист продолжает доверять 29-летнему игроку, хотя и не включал его в последних матчах в стартовый состав.

В клубе уверены, что нападающий сможет принести своей игрой очки во второй части сезона.