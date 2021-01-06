Sport.es: "Барселона" доверяет Гризманну и не планирует продавать

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Sport.es: "Барселона" доверяет Гризманну и не планирует продаватьФорвард "Барселоны" Антуан Гризманн не будет продан в ближайшее зимнее трансферное окно.

В игре француза нуждается лично главный тренер Рональд Куман. Специалист продолжает доверять 29-летнему игроку, хотя и не включал его в последних матчах в стартовый состав.

В клубе уверены, что нападающий сможет принести своей игрой очки во второй части сезона.

Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в 2019 году за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах, футболист выходил в составе каталонцев в 20 матчах и смог забить 5 голов.

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