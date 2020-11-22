Sport.es: Пике может пропустить около полугода из-за травмы

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Sport.es: Пике может пропустить около полугода из-за травмы

Игрок "Барселоны" Жерар Пике может пропустить около полугода из-за повреждения связок, полученного в матче с "Атлетико" (0:1). Об этом сообщает Sport.es.

Защитник покинул поле на 62-й минуте после столкновения с хавбеком мадридцев Анхелем Корреа. После медобследования каталонцы сообщили, что у Пике выявлено растяжение связок правого колена.

Если футболисту потребуется операция, то он пропустит от четырех до шести месяцев.

В нынешнем сезоне 33-летний Пике провел за "Барселону" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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