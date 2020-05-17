Sport.es: "Ювентус" договорился с "Барселоной" об обмене футболистами

"Ювентус" согласовал с "Барселоной" обмен хавбека Миралема Пьянича и защитника Маттии Де Шильо на игрока каталонцев Нелсона Семеду. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, "Барселона" помимо двух игроков получит денежную компенсацию в размере 25 миллионов евро. Это объясняется тем, что сине-гранатовые оценивают защитника в 50 миллионов евро.

Ожидается, что сделка может быть заключена в ближайшее время.

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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