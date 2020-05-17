Sport.es: "Ювентус" договорился с "Барселоной" об обмене футболистами
"Ювентус" согласовал с "Барселоной" обмен хавбека Миралема Пьянича и защитника Маттии Де Шильо на игрока каталонцев Нелсона Семеду. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, "Барселона" помимо двух игроков получит денежную компенсацию в размере 25 миллионов евро. Это объясняется тем, что сине-гранатовые оценивают защитника в 50 миллионов евро.
Ожидается, что сделка может быть заключена в ближайшее время.
В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
Не пропустите: "Барселона" выставила Семеду на трансфер из-за отказа продлевать контракт. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14