Sport Inside: Селихов заразился коронавирусом

Голкипер "Спартака" Александр Селихов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Inside.

Напомним, недавно футболист принял участие в матче ФНЛ "Спартака-2" против "Крыльев Советов" (1:2). Игра стала первой для 26-летнего вратаря с апреля 2019 года. Долгое время он восстанавливался от травмы правого ахиллово сухожилия.

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