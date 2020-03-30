Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая

Теги цска москва

Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая

ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, руководство красно-синих решило продлить карантин до 1 мая. До этого времени футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе дома.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля, однако паузу могут продлить как минимум до 24 апреля.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

Не пропустите: Колосков поддержал идею урезать зарплаты игрокам из РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов