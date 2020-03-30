Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая

ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, руководство красно-синих решило продлить карантин до 1 мая. До этого времени футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе дома.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля, однако паузу могут продлить как минимум до 24 апреля.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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