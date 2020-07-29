Sport24: генеральный директор "Химок" покинул свой пост

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов покинул свой пост. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, сегодня, 29 июля, клуб официально объявит об отставке функционера.

Специалист работал в "Химках" с февраля 2018 года.

В новом сезоне клуб будет играть в РПЛ. Команда возвращается в высшую лигу спустя 11 лет.

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