Sport24 назвал причину травмы Антона Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму стопы из-за своих бутс, сообщает Sport24.

По сведениям источника, на обуви оказалось слабое крепление шипа, который надавил на плюсневую кость футболиста, что и привело к повреждению. В итоге хавбек был заменен на 18-й минуте Кубка Париматч Премьер с "Партизаном" (1:1, 2:4 по пенальти).

Миранчук был доставлен в больницу, где выяснилось, что он избежал перелома костей стопы.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

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