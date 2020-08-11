Sport_inside: Жоаозиньо продолжит карьеру в "Сочи"

Хавбек Жоаозиньо может продолжить карьеру в "Сочи". Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Прошлый сезон футболист провел в московском "Динамо". В 19 матчах 31-летний игрок забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее полузащитник также играл за "Краснодар". В 217 матчах он забил 39 голов (13 с пенальти) и сделал 56 голевых передач (рекордный показатель в истории клуба).

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