Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи"

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Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи"

Полузащитник Жанелли Имбула в скором времени прибудет в расположение "Сочи", утверждает Sportbox.

На данный момент, футболист решает проблему с визой, чтобы прилететь в Россию. Однако по данным источника, 28 февраля хавбек прибудет в "Сочи".

Напомним, что 27-летний француз является свободным агентом - на днях он расторг контракт со "Сток Сити".

Ранее "Сочи" объявил о подписании другого известного футболиста - центрального защитника Адиля Рами.

Не пропустите: Рами поприветствовал болельщиков "Сочи" на русском языке. | http://soccernews.ru
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