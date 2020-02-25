Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи"

Полузащитник Жанелли Имбула в скором времени прибудет в расположение "Сочи", утверждает Sportbox.

На данный момент, футболист решает проблему с визой, чтобы прилететь в Россию. Однако по данным источника, 28 февраля хавбек прибудет в "Сочи".

Напомним, что 27-летний француз является свободным агентом - на днях он расторг контракт со "Сток Сити".

Ранее "Сочи" объявил о подписании другого известного футболиста - центрального защитника Адиля Рами.

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