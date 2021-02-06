Спортдир "Аталанты": "Рады, что Коваленко выбрал нас, несмотря на интерес других команд"

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Спортдир "Аталанты": "Рады, что Коваленко выбрал нас, несмотря на интерес других команд"Лука Перкасси, спортивный директор "Аталанты" позитивно оценивает трансфер Виктора Коваленко, но просит дать украинцу время на адаптацию.

"У нас отличная команда с невероятными игроками. Мы показали свою силу в нескольких поединках. В последние годы у нас появились важные игроки. Пашалич был одним из первых, теперь Коваленко. Знаю, что у него были другие предложения, но он выбрал нас.

Ему необходимо время, чтобы освоиться в новом месте. Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас", — приводит слова спортивного директора Calcio Atalanta.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини включил Виктора Коваленко в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против "Торино".

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