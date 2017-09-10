Спортдир "Барселоны" Фернандес: "Месси и Иньеста продлят контракты с клубом"

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Спортдир "Барселоны" Фернандес: "Месси и Иньеста продлят контракты с клубом"
Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес заявил, что клуб продлит контракты с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой

"В ситуации с Месси сошлюсь на слова президента «Барселоны», который заявил, что Лео продлит контракт. Надеюсь, скоро все произойдет. Что касается Иньесты, то мы хотим, чтобы Андрес еще долго выступал в команде и завершил здесь карьеру. Убежден, что так и будет", - приводит слова Фернандеса Sky Sports.

Напомним, что контракты обоих футболистов с "Барселоной" истекают летом 2018 года.

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