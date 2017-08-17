Спортдир "Барселоны": "Клуб близок к подписанию Коутиньо и Дембеле"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Пеп Сегура высказался о ситуации с входящими трансферами своего клуба.

"Мы близки к подписанию Коутиньо и Дембеле, мы обсуждаем условия их трансферов, но мы не знаем, когда они будут завершены. Мы надеемся, что они станут игроками "Барселоны" уже в этом сезоне ", - приводит слова Сегуры Mirror.

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