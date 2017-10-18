Спортдир "Барселоны" на матче "Реал" - "Тоттенхэм" мог следить за Кейном

Как сообщалось ранее, спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес, посетивший вчерашний матч группового этапа Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и лондонским "Тоттенхэмом", мог следить сразу за тремя игроками "шпор".

Однако, издание El Mundo Deportivo предполагает, что представитель "сине-гранатовых" вполне мог просматривать игру ведущего бомбардира английского клуба Харри Кейна, который уже был оценен в 225 миллионов евро.

Напомним, Кальдерон высказался об интересе "Реала" к Кейну. | soccernews.ru