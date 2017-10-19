Спортдир "Барселоны" посетил матч "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес посетил вчерашний матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между лиссабонской "Бенфикой" и английским "Манчестер Юнайтед".

Как информирует El Mundo Deportivo, вероятнее всего представитель "сине-гранатовых" следил за игрой вингера "красных дьяволов" Антони Мартиалем, который входит в сферу интересов испанского гранда.

Отметим, что в матче против "орлов" француз провел на поле всего 14 минут, не отметившись за это время результативными действиями.

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