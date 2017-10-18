Спортдир "Барселоны" посетил матч "Реал" - "Тоттенхэм"

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес посетил вчерашний матч группового этапа Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и лондонским "Тоттенхэмом".

Как информирует Mirror, вполне вероятно, что представитель "сине-гранатовых" мог следить за игрой футболистов "шпор" - защитника Дэвинсона Санчеса, а также полузащитников Кристиана Эриксена и Деле Алли.

Напомним, сам матч между "Реалом" и "Тоттенхэмом" закончился со счетом 1:1. | soccernews.ru