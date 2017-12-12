Спортдир "Барселоны" просмотрел игру "Лацио" - "Торино"

Теги барселонароберт фернандесторинолацио

Спортдир "Барселоны" просмотрел игру "Лацио" - "Торино"Вчера спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес просмотрел игру итальянской Серии А между римским "Лацио" и "Торино".

Как информирует El Mundo Deportivo, вероятнее всего, в сферу интересов "сине-гранатовых" попали два игрока "орлов" - защитник Стефан Де Врей и полузащитник Сергей Милинкович-Савич, а также форвард "бордовых" Андреа Белотти.

Напомним, "Барселона" работает по трансферу бразильского хавбека. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов