Спортдир "Барселоны" просмотрел игру "Лацио" - "Торино"

Вчера спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес просмотрел игру итальянской Серии А между римским "Лацио" и "Торино".

Как информирует El Mundo Deportivo, вероятнее всего, в сферу интересов "сине-гранатовых" попали два игрока "орлов" - защитник Стефан Де Врей и полузащитник Сергей Милинкович-Савич, а также форвард "бордовых" Андреа Белотти.

Напомним, "Барселона" работает по трансферу бразильского хавбека. | soccernews.ru