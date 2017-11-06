Спортдир "Барселоны" просмотрел трех игроков в матче "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Вчера спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес и его "правая рука" Урбан Ортега посетили матч английской Премьер-Лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По сведениям sport.es, представители "сне-гранатовых" предположительно могли следить за защитником "аристократов" Сесаром Аспиликуэтой, а также хавбеком и вингером "красных дьяволов" Андером Эррерой и Антони Мартиалем.

Днем же ранее Фернандес и Ортега посетили игру между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем".

Напомним, Месси порекомендовал "Барселоне" подписать игрока сборной Португалии. | soccernews.ru