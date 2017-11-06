Спортдир "Барселоны" просмотрел трех игроков в матче "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонароберт фернандесманчестер юнайтедчелси

Спортдир "Барселоны" просмотрел трех игроков в матче "Челси" - "Манчестер Юнайтед"Вчера спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес и его "правая рука" Урбан Ортега посетили матч английской Премьер-Лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По сведениям sport.es, представители "сне-гранатовых" предположительно могли следить за защитником "аристократов" Сесаром Аспиликуэтой, а также хавбеком и вингером "красных дьяволов" Андером Эррерой и Антони Мартиалем.

Днем же ранее Фернандес и Ортега посетили игру между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем".

Напомним, Месси порекомендовал "Барселоне" подписать игрока сборной Португалии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов