Спортдир "Барселоны" в очередной раз просмотрел игру двух игроков "РБ Лейпциг"

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Спортдир "Барселоны" в очередной раз просмотрел игру двух игроков "РБ Лейпциг"Спортивный директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес в очередной раз просмотрел игру двух игроков немецкого "РБ Лейпциг" - защитника Дайота Упамекано и форварда Тимо Вернера.

Как информирует El Mundo Deportivo, случилось это в минувшую субботу, когда "быки" в матче 10-го тура Бундеслиги уступили мюнхенской "Баварии". При этом, если игру 19-летнего француза представителю "сине-гранатовых" удалось увидеть во всей красе, то за Вернером ему практически не удалось понаблюдать, так как тот был заменен уже на 22-й минуте игры из-за удаления в его команде.

Напомним, тер Штеген хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника. | soccernews.ru

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3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
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