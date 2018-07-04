Спортдир "Баварии": "Не думаю, что трансфер Роналду в "Ювентус" возможен"

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи о возможном переходе форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

" Криштиану Роналду в "Ювентусе"? Да, действительно, сегодня все может случиться на трансферном рынке. Однако я не думаю, что такой переход случится. Я думаю, что это слишком сложный трансфер для "Ювентуса ", - цитирует спортдира немецкого гранда Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" не получал предложений по Роналду. | soccernews.ru