Спортдир "Боруссии" резко ответил Венгеру

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Спортдир "Боруссии" резко ответил Венгеру

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк резко ответил главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру, который ранее высказался о возможном подписании его клубом форварда "шмелей" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Мы считаем, что обсуждать игрока другой команды - проявление неуважения. У нас нет контактов с "Арсеналом". Мы можем только сказать, что Арсену Венгеру стоит лучше думать об игре своих футболистов" - цитирует Цорка The Guardian.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" готова продать Обамеянга за 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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