Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга

Теги боруссия дортмундарсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер ОбамеянгаСпортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал трансфер форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский "Арсенал".

"Помимо нехороших вещей, которые произошли в последние недели, мы с удовольствием вспооминаем, что история Пьера-Эмерика Обамеянга в "Боруссии" была успешной на протяжении четырех лет", - цитирует Цорка goal.com.

Всего в составе "шмелей" габонец провел 213 матчей. В них он забил 141 мяч и сделал 36 результативных передач.

Напомним, Обамеянг стал самым дорогим приобретением в истории "Арсенала". | soccernews.ru

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