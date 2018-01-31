Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал трансфер форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский "Арсенал".

"Помимо нехороших вещей, которые произошли в последние недели, мы с удовольствием вспооминаем, что история Пьера-Эмерика Обамеянга в "Боруссии" была успешной на протяжении четырех лет", - цитирует Цорка goal.com.

Всего в составе "шмелей" габонец провел 213 матчей. В них он забил 141 мяч и сделал 36 результативных передач.

Напомним, Обамеянг стал самым дорогим приобретением в истории "Арсенала". | soccernews.ru