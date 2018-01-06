Спортдир "Интера": "Абсолютно не беспокоимся о будущем Икарди"

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аусилио прокомментировал слухи о возможном переходе форварда своей команды Мауро Икарди в мадридский "Реал".

"Мы абсолютно не беспокоимся о будущем Мауро Икарди. У нас есть общее с ним желание продолжить наше сотрудничество. Кроме того, я не исключаю, что в будущем мы будем готовы встретиться с его окружением, чтобы обсудить детали его нового контракта, даже если на данный момент этого не случалось", - цитирует Аусилио le10sport.

Напомним, "Реал" хочет обменять Бензема на Икарди. | soccernews.ru