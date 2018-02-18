Спортдир "Интера" поделился информацией о продлении контракта с Икарди

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о ситуации с форвардами команды.

"Икарди должен вернуться в состав на следующей неделе. Он весьма усердно работает, как и всегда. Но мы не хотим сколько-то рисковать в случае с повреждением Мауро. Что касается продления соглашения с Икарди - проблемы нет. Нет никакой спешки. И у нас, и у игрока есть желание продолжать совместную работу.

Эдер только недавно заключил новое соглашение с "Интером". Клуб всегда понимал, какова ценность этого игрока. Эдер никогда не выставлялся на продажу" - приводит слова Аузилио сайт клуба.

Контракт Икарди с "Интером" действует до лета 2021 года.

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