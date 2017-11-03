Спортдир "Интера" рассказал, с кем из футболистов клуб хочет продлить соглашения

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о работе по продлению контрактов с ведущими футболистами.

"Мы работаем над новым контрактом Хандановича, думаю, вскоре мы придем к соглашению. Миранда? Его соглашение рассчитано до 2019 года, поэтому мы не торопимся. Что касается, клаусулы Икарди (110 миллионов евро), то мы не боимся потерять футболиста. Судьба Икарди связана с "Интером" - приводит слова Аузилио Football Italia.

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