Спортдир "Интера": "Реал" попытается убедить Икарди переехать в Мадрид"

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аусилио прокомментировал возможный уход ведущего бомбардира своей команды Мауро Икарди в мадридский "Реал".

" Реал"? Они не выходили на связь с нами, но мы ожидаем, что они попытаются убедить Мауро покинуть наш проект, главным героем которого он является. Сумма отступных за него не будет проблемой для "Реала ", - цитирует Аусилио El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" определился с размером своего предложения по Икарди. | soccernews.ru