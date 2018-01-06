Спортдир "Лацио" прокомментировал ситуацию с де Вреем, которым интересуется "Барселона"

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Спортдир "Лацио" прокомментировал ситуацию с де Вреем, которым интересуется "Барселона"

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре поделился информацией о ситуации с защитником Стефаном де Вреем.

"Нам нужно немного терпения в ситуации с де Вреем. Парень еще не определился с тем, хочет ли он продолжить карьеру в "Лацио" или нет. Мы не давали ему сроков для решения, потому что давление на него может стать проблемой. Надеюсь, что он в конечном итоге решит остаться в клубе.

Мы не станем форсировать ситуацию, но поймем его, если он вдруг решит избрать другой путь. Также спешу заявить, что "Лацио" не собирается отпускать де Врея в январе. Стефан - первоклассный футболист, который очень важен для нас" - приводит слова Таре Football Italia.

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