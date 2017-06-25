Спортдир "Лилля" о разговоре с Роналду: "Он не спешит принимать решение"

Спортивный директор французского "Лилля" Луис Кампос высказался о будущем форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как информирует Get Football News France, сотрудник "догов" имел встречу с португальской звездой "сливочных". Комментируя свой разговор с португальцем, Кампос сообщил: "Он действительно расстроен... Он не торопится с принятием решения, чтобы сделать правильный выбор".

Напомним, Роналду прокомментировал победу над Новой Зеландией. | soccernews.ru