Спортдир "Милана": "Хотим узнать, интересно ли Рейне перейти в наш клуб"



Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли подтвердил информацию о том, что клуб интересуется вратарем "Наполи" Пепе Рейной.

"Мы сообщили "Наполи", что хотим провести переговоры с агентом Рейны. Нам нужно узнать, интересно ли ему перейти в наш клуб", - приводит слова Мирабелли Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Милан" готов подписать с испанцем трехлетний контракт.

Стоит отметить, что срок контракта 35-летнего Рейны с "Наполи" истекает ближайшим летом.

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