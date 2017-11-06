Спортдир "Милана": "Конте? Мы не следим за другими тренерами"

Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли прокомментировал слухи, которые приписывали интерес его клуба к главному тренеру лондонского "Челси" Антонио Конте.

"Конте? Мы не следим за другими тренерами, у нас есть наставник, и это единственное, что важно для нас. Это просто публицистические предположения. Мы полностью сосредоточены на том, что происходит у нас", - цитирует Мирабелли le10sport.

Напомним, ранее данную информацию прокомментировал сам Конте. | soccernews.ru