Спортдир "Милана": "Конте? Мы не следим за другими тренерами"

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Спортдир "Милана": "Конте? Мы не следим за другими тренерами"Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли прокомментировал слухи, которые приписывали интерес его клуба к главному тренеру лондонского "Челси" Антонио Конте.

"Конте? Мы не следим за другими тренерами, у нас есть наставник, и это единственное, что важно для нас. Это просто публицистические предположения. Мы полностью сосредоточены на том, что происходит у нас", - цитирует Мирабелли le10sport.

Напомним, ранее данную информацию прокомментировал сам Конте. | soccernews.ru

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