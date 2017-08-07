Спортдир "Милана": "Мы не планировали трансфер Бонуччи"
Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли признался, что клуб не планировал покупать этим летом защитника Леонардо Бонуччи.
"Мы не планировали трансфер Бонуччи. Но мы обязаны были воспользоваться этой возможностью, когда она появилась. Я говорил с агентом Алессандро Луччи о других игроках, а он продолжал шутить про Бонуччи. В первые дни я даже не сказал об этом генеральному директору. Потом я увидел, что этот парень действительно захотел приехать в "Милан", и мы быстро договорились" - цитирует функционера Football Italia.
Напомним, что трансфер Бонуччи обошёлся "Милану" в 42 миллиона евро.
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