Спортдир "Милана" назвал двух лучших центрбеков мира

Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли назвал двух лучших центральных защитников планеты.

"Наряду с Рамосом Бонуччи является одним из лучших центрбеков мира в плане техники и характера. За последние несколько лет он научился становиться победителем. Он очень важен во всех аспектах. Подписать его было непросто - мы послали хороший сигнал. Я до сих пор не могу найти слова, чтобы выразить чувства последних нескольких дней", - цитирует Мирабелли Squawka.

Напомним, Мирабелли высказался о возможном трансфере Мораты. | soccernews.ru