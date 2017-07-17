Спортдир "Милана" назвал двух лучших центрбеков мира

Теги серхио рамослеонардо бонуччи

Спортдир "Милана" назвал двух лучших центрбеков мираСпортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли назвал двух лучших центральных защитников планеты.

"Наряду с Рамосом Бонуччи является одним из лучших центрбеков мира в плане техники и характера. За последние несколько лет он научился становиться победителем. Он очень важен во всех аспектах. Подписать его было непросто - мы послали хороший сигнал. Я до сих пор не могу найти слова, чтобы выразить чувства последних нескольких дней", - цитирует Мирабелли Squawka.

Напомним, Мирабелли высказался о возможном трансфере Мораты. | soccernews.ru

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