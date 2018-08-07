Спортдир "Милана": "Не можем мечтать о Милинковиче-Савиче"

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Спортдир "Милана": "Не можем мечтать о Милинковиче-Савиче"Спортивный директор "Милана" Леонардо исключил подписание своим клубом полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

"В свете финансового Fair Play мы не будем подписывать дорогих полузащитников. Если мы сможем найти способ в пределах правил сделать чудо и подписать игрока, который принесет много пользы команде, мы постараемся это сделать. Но сейчас мы не можем этого сделать... Сергей Милинкович-Савич - мечта для многих клубов. К сожалению, мечтать об игроке, который стоит так много, нам не представляется возможным", - цитирует Леонардо Le 10 Sport.

Напомним,  "Милан" проявляет интерес к вингеру ПСЖ. | soccernews.ru

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