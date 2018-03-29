Спортдир "Милана": "Предпочитаем сохранить Доннарумму, потому что он - один из лучших вратарей мира"

Спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли высказался по будущему голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы.

" Я не придаю значения возможному приходу Рейны. Я знаю только то, что у нас в составе есть Доннарумма, и мы предпочитаем сохранить его, потому что он - один из лучших вратарей в мире ", - приводит слова Мирабелли Le Sport.

Напомним, "Милан" продлит контракт с Гаттузо. | soccernews.ru