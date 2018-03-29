Спортдир "Милана": "Предпочитаем сохранить Доннарумму, потому что он - один из лучших вратарей мира"

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Спортдир "Милана": "Предпочитаем сохранить Доннарумму, потому что он - один из лучших вратарей мира"Спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли высказался по будущему голкипера своей команды Джанлуиджи Доннаруммы.

"Я не придаю значения возможному приходу РейныЯ знаю только то, что у нас в составе есть Доннарумма, и мы предпочитаем сохранить его, потому что он - один из лучших вратарей в мире", - приводит слова Мирабелли Le  Sport.

Напомним, "Милан" продлит контракт с Гаттузо. | soccernews.ru

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