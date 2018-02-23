Спортдир "Милана" прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Это вызов для "Милана", нас ждут матчи с прекрасной командой. Мы не боимся и хотим пройти всю дистанцию турнира целиком. Уважаем "Арсенал", но мы никого не боимся. Уверены, что "Сан-Сиро" будет забит под завязку, плюс в Лондоне также живут фанаты "Милана", которые окажут нам поддержку на месте" - приводит слова Мирабелли Football Italia.

Поединок между "Миланом" и "Арсеналом" состоится 8 марта.

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