Спортдир "Милана": "Сумма, которую мы предложили за Белотти, является рекордной для нашего клуба"

Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли рассказал об интересе своего клуба к форварду "Торино" Андреа Белотти.

"Это правда, что мы ищем нападающего, но мы не торопимся, и мы возьмем лучший вариант для нас. Белотти? Нам нравятся хорошие игроки, и он является одним из них. Однако, не всегда можно получить то, что нравится, запрашиваемая цена и предложение должны совпадать... Сумма, которую мы предложили за Белотти, является самой высокой в истории "Милана", - цитирует Мирабелли Corriere dello Sport.

Напомним, гендир "Милана" анонсировал громкое подписание своим клубом. | soccernews.ru