Спортдир "Милана": "Трансфер Мораты может состояться, но только на наших условиях"

Спортивный директор итальянского "Милана" Массимилиано Мирабелли рассказал о ситуации с возможным переходом в его команду форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты.

"Мората рассказал нам о его доступности, но ситуация немного осложнилась после финала Лиги Чемпионов, когда он заявил, что не будет играть за другой итальянский клуб после его выступлений за "Ювентус", и после того как им заинтересовались другие клубы. Это операция, которая может состояться, но только на наших условиях", - цитирует Мирабелли AS.

Напомним, "Милан" поставил "Реал" в трудное положение. | soccernews.ru