Спортдир "Милана" взял на себя ответственность за плохие результаты команды

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли взял на себя ответственность за плохие результаты команды в этом сезоне.

"В такие тяжёлые времена нам необходимо быть настоящими мужчинами, сплотиться и постараться вернуться в правильное русло. Я защищаю команду, потому что несу ответственность за купленных игроков, продление контрактов и сохранение игроков в составе. Большая часть ответственности лежит на мне, поэтому критика должна быть адресована мне. Я горжусь всеми игроками, которые выкладываются без остатка, но по разным причинам нам не удаётся стать настоящей командой. Мы прекрасно понимаем, что у нас проблемы, и я готов принять на себя удар, если это поможет оградить команду от давления" - цитирует Мирабелли Football Italia.

Отметим, что по итогам 18 туров "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 24 очка.

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