Спортдир "Милана" взял на себя ответственность за плохие результаты команды

Теги милан

Спортдир "Милана" взял на себя ответственность за плохие результаты команды

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли взял на себя ответственность за плохие результаты команды в этом сезоне.

"В такие тяжёлые времена нам необходимо быть настоящими мужчинами, сплотиться и постараться вернуться в правильное русло. Я защищаю команду, потому что несу ответственность за купленных игроков, продление контрактов и сохранение игроков в составе. Большая часть ответственности лежит на мне, поэтому критика должна быть адресована мне. Я горжусь всеми игроками, которые выкладываются без остатка, но по разным причинам нам не удаётся стать настоящей командой. Мы прекрасно понимаем, что у нас проблемы, и я готов принять на себя удар, если это поможет оградить команду от давления" - цитирует Мирабелли Football Italia.

Отметим, что по итогам 18 туров "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 24 очка. 

Не пропустите: "Милан" может вернуть Монтеллу на пост главного тренера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов