Спортдир ПСЖ: "Нам нужен один из лучших арбитров в ответном матче с "Реалом"

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике поднял тему судейства в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

"Игра в Мадриде не была сражением футболистов, там было влияние извне. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но я почувствовал отсутствие уважения у арбитра к Франции, к Парижу.

Дело не только в этом матче, такое было и в прошлом сезоне. И назревает вопрос: почему так происходит? Итак, мы имеем 44-летнего судью Рокки без должного опыта, которого ставят на одну из важнейших игр сезона. Нам нужен один из лучших арбитров в ответном матче. Мы хотим, чтобы это был исключительный уровень" - приводит слова Энрике Marca.

Поединок между ПСЖ и "Реалом" состоится 6 марта в 22:45 по московскому времени.

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