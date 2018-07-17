Спортдир ПСЖ: "Неймар принял решение остаться в клубе"

Спортивный директор тренировочных центров ПСЖ Луис Фернандес высказался по будущему форварда первой команды своего клуба Неймара.

"Неймар решил остаться в ПСЖ. Он хочет добиться успеха после того, как неудачно о своей командой выступил на Чемпионате Мира. Думаю, он хочет выиграть трофеи с ПСЖ", - приводит слова Фернандеса goal.com.

Напомним, "Барселона" сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru