Спортдир ПСЖ: "Неймар принял решение остаться в клубе"

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Спортдир ПСЖ: "Неймар принял решение остаться в клубе"Спортивный директор тренировочных центров ПСЖ Луис Фернандес высказался по будущему форварда первой команды своего клуба Неймара.

"Неймар решил остаться в ПСЖ. Он хочет добиться успеха после того, как неудачно о своей командой выступил на Чемпионате Мира. Думаю, он хочет выиграть трофеи с ПСЖ", - приводит слова Фернандеса goal.com.

Напомним,  "Барселона" сделала прогноз по будущему Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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