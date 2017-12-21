Спортдир ПСЖ оценил первые месяцы пребывания Неймара в клубе

Спортивный директор французского ПСЖ Антеро Энрике оценил первые месяцы пребывания в клубе бывшего форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Он просто подтвердил, что он является исключительным и потрясающим игроком. Он играет за команду со смирением, а не для себя, сумев в нее влиться без особых проблем. Для меня это его самое главное качество. Но, очевидно, что он - один из лучших игроков в мире, он - особенный. Он похож на Мбаппе - тоже особенного игрока с бесконечным потенциалом. Кроме того, он заботливо окружен своей семьей", - цитирует Энрике Get Football News France.

Напомним, Ривалдо не верит в переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru