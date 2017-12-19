Спортдир ПСЖ ответил на слова президента "Реала" о Неймаре

Спортивный директор французского ПСЖ Антеро Энрике ответил на президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу, который заявил, что у форварда парижан Неймара будет больше шансов выиграть "Золотой мяч", если он перейдет в королевский клуб.

"Говорить о футболисте из другого клуба в тот день, когда Роналду получает свой пятый "Золотой мяч", - не очень приятно для игрока его команды", - приводит слова функционера "красно-синих" le10sport.

Напомним, Зидан не заинтересован в подписании Неймара. | soccernews.ru