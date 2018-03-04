Спортдир ПСЖ раскрыл планы на будущее Неймара

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Спортдир ПСЖ раскрыл планы на будущее НеймараСпортивный директор французского ПСЖ Антеро Энрике раскрыл планы на будущее форварда своей команды Неймара.

"Очевидно, что он собирается остаться в ПСЖ на следующий сезон. Его отец сказал два или три дня назад, что он счастлив в Париже. Его планы - остаться здесь. Он пришел сюда, чтобы играть и забивать голы", - цитирует Энрике L’Equipe.

Напомним, Неймар был успешно прооперирован. | soccernews.ru

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