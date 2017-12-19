Спортдир ПСЖ: "Теперь перед каждой игрой Эмери решает, кто будет исполнять стандарты"

Спортивный директор французского ПСЖ Антеро Энрике рассказал, как был разрешен конфликт между форвардами его команды Эдинсоном Кавани и Неймаром за право исполнить 11-метровый удар в одном из матчей Лиги 1.

"Этому не следовало уделять столько внимания. Это была не большая проблема. Теперь тренер решает перед каждой игрой, кто будет исполнять стандартные положения. Это касается в том числе угловых и свободных ударов", - цитирует Энрике le10sport.

Напомним, ПСЖ не интересуется Облаком и Доннаруммой. | soccernews.ru