Спортдир ПСЖ: "Теперь перед каждой игрой Эмери решает, кто будет исполнять стандарты"

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Спортдир ПСЖ: "Теперь перед каждой игрой Эмери решает, кто будет исполнять стандарты"Спортивный директор французского ПСЖ Антеро Энрике рассказал, как был разрешен конфликт между форвардами его команды Эдинсоном Кавани и Неймаром за право исполнить 11-метровый удар в одном из матчей Лиги 1.

"Этому не следовало уделять столько внимания. Это была не большая проблема. Теперь тренер решает перед каждой игрой, кто будет исполнять стандартные положения. Это касается в том числе угловых и свободных ударов", - цитирует Энрике le10sport.

Напомним, ПСЖ не интересуется Облаком и Доннаруммой. | soccernews.ru

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