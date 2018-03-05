Спортдир "РБ Лейпциг": "Топ-6 команд АПЛ - это как шесть "Баварий"

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник подверг сравнению АПЛ и Бундеслигу.

"Плохо, что АПЛ лучше, чем Бундеслига. В Англии только топ-6 команд хороши, потому что они как шесть "Баварий". Там даже говорят, что 30 миллионов евро - это новый свободный трансфер" - приводит слова Рангника твиттер Goal.com.

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