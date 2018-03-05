Спортдир "РБ Лейпциг": "Топ-6 команд АПЛ - это как шесть "Баварий"

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Спортдир "РБ Лейпциг": "Топ-6 команд АПЛ - это как шесть "Баварий"

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник подверг сравнению АПЛ и Бундеслигу.

"Плохо, что АПЛ лучше, чем Бундеслига. В Англии только топ-6 команд хороши, потому что они как шесть "Баварий". Там даже говорят, что 30 миллионов евро - это новый свободный трансфер" - приводит слова Рангника твиттер Goal.com.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
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