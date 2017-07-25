Спортдир "Севильи": "Мы работаем над сделками Хесуса Наваса, Кьяера и Йоветича"

Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариас рассказал о том, как клуб ведет работу на трансферном рынке.

"Мы сделали предложение Хесусу Навасу и теперь ждем от него ответа. Мы хотим решить вопрос как можно скорее. Это в интересах и клуба, и игрока. По Кьяеру мы ведем переговоры, но я не хочу обсуждать их, так как это может помешать им.

Что касается Йоветича, то мы все еще надеемся выкупить его трансфер, но знаем, что это будет тяжело. Вероятность его перехода существует. Нзонзи? По нему у нас нет предложений и он останется в клубе", - приводит слова Ариаса Football Espana.

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