Спортдир "Шальке" анонсировал уход Горетцки из клуба

Спортивный директор гельзенкирхенского "Шальке" Кристиан Хейдель анонсировал уход из клуба полузащитника команды Леона Горетцки.

" Мы не хотим оказывать на него давление, мы хотим убедить его. Для него чрезвычайно важно видеть прогресс, который он имеет в "Шальке-04". Мы имели с ним и его агентом очень откровенные беседы, в которых также были затронуты экономические аспекты, и мы сделали все возможное, чтобы сохранить его в "Шальке-04". Мы больше не можем давить на него. Это не вопрос денег ", - цитирует Хейделя El Mundo Deportivo.

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