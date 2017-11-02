Спортдир "Шальке" анонсировал уход Горетцки из клуба

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Спортдир "Шальке" анонсировал уход Горетцки из клубаСпортивный директор гельзенкирхенского "Шальке" Кристиан Хейдель анонсировал уход из клуба полузащитника команды Леона Горетцки.

"Мы не хотим оказывать на него давление, мы хотим убедить его. Для него чрезвычайно важно видеть прогресс, который он имеет в "Шальке-04". Мы имели с ним и его агентом очень откровенные беседы, в которых также были затронуты экономические аспекты, и мы сделали все возможное, чтобы сохранить его в "Шальке-04". Мы больше не можем давить на него. Это не вопрос денег", - цитирует Хейделя El Mundo Deportivo.

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