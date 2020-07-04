Спортдиректор "Тамбова" - о победе над "Спартаком": "Ради таких мгновений стоит жить!"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о победе команды в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:2).

"Эмоции вообще переполняют. У нас всегда так - чем сложнее ситуация, тем проще нам выкарабкиваться. После Григоряна была ситуация, когда мы были в заднице, шли на предпоследнем месте, и я думал, что уже все. Поэтому огромное спасибо тренерскому штабу. Ради таких мгновений стоит жить и всем доказывать, что в этой жизни все возможно.

На самом деле, у нас сегодня была очень сложная ситуация: пять игроков основы сегодня не играли. У нас во втором тайме вышел парень, который не сыграл ни одной игры, из молодежки. Были большие проблемы с составом, Мелкадзе пропускал игру. Вся наша основная обойма не участвовала. Поэтому парни дальше больше, чем герои. У нас и так состав, сами понимаете, не самый сильный. Все футболисты - молодцы. Перед игрой думал, что, если заберем очко, то я буду до неба прыгать от счастья. А в итоге все вот как произошло. Ребятам большое спасибо и тренерскому штабу за то, что они сотворили.

Я очень переживал после второго гола "Спартака", что это надломает ребят психологически. Но они молодцы, они настоящие мужчины и бойцы. У меня просто слов нет. Я всегда в них верил", - цитирует Худякова Sport24.

"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте.

А еще: Мостовой намекнул, что готов обсудить со "Спартаком" назначение на пост тренера| http://soccernews.ru