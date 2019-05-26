Спортдиректор "Ювентуса": "Никаких переговоров с Гвардиолой не было"

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Спортдиректор "Ювентуса": "Никаких переговоров с Гвардиолой не было"
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб может возглавить главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Никаких переговоров с Гвардиолой не было. У него действующий контракт с "Манчестер Сити". Поэтому все слухи звучат довольно странно", - приводит слова Паратичи твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что нынешний главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уйдет в отставку по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Маурицио Сарри ("Челси").

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