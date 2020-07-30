Спортдиректор "Зенита" Рибалта опроверг слухи о конфликте с Семаком

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Спортдиректор "Зенита" Рибалта опроверг слухи о конфликте с Семаком

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Сегодня, 30 июля, СМИ появилась информация о том, что у 44-летнего специалиста возникли проблемы во взаимоотношениях с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

"Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы "Зенита", который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед", - цитирует Рибалту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Семак может уйти из "Зенита" из-за конфликта с руководством клуба.

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