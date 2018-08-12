"Спортинг" арендовал полузащитника "Ювентуса"

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"Спортинг" арендовал полузащитника "Ювентуса"

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро.

"Львы" арендовали 25-летнего футболиста за два миллиона евро. Однако к новой команде хавбек присоединится только в октябре - два месяца он будет восстанавливаться после травмы в Турине за счёт "бьянконери".

Стураро выступает за "Ювентус" с 2014 года, сыграл 90 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Дженоа".

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